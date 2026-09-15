ТАСС: площадку для переговоров по Украине предложили с десяток стран

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Почти десять государств с разных континентов уже выступили с предложениями предоставить свою территорию для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Таких стран уже с десяток. Это и европейская, и азиатская части, разные континенты", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, окончательное решение о выборе площадки будет объявлено, когда появится понимание, что все стороны готовы к конструктивным решениям.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин определит главу российской делегации на трехсторонней встрече по украинскому урегулированию. Он также сообщил, что в качестве места проведения встречи рассматривается Абу-Даби.

По его словам, для Москвы этот вариант вполне подходит. Кроме того, свои площадки предлагают и другие страны. Как писали СМИ, Анкара считает Стамбул подходящей площадкой для продолжения переговоров.

В свою очередь, зять президента США Джаред Кушнер заявил, что самым сложным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта остается территориальный. Вместе с тем Вашингтон считает Москву и Киев приверженными поиску путей выхода из конфликта.