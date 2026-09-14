РИА Новости: Турция предложила провести переговоры по Украине в Стамбуле

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Анкара считает Стамбул подходящей площадкой для продолжения диалога по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

"Стамбул уже зарекомендовал себя как удобная площадка для контактов сторон, поэтому Анкара считает возможным и целесообразным продолжение переговорного процесса именно здесь", – заявил собеседник агентства.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин определит главу российской делегации на трехсторонней встрече по украинскому урегулированию. Он также сообщил, что в качестве места проведения встречи рассматривается Абу-Даби. По его словам, для Москвы этот вариант вполне подходит. Кроме того, свои площадки предлагают Турция и другие страны.

Между тем зять президента США Джаред Кушнер заявил, что самым сложным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине остается территориальный. По его словам, именно по этому вопросу позиции сторон по-прежнему расходятся. Вместе с тем Вашингтон считает Москву и Киев приверженными поиску путей выхода из конфликта.