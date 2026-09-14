Как станции самообслуживания меняют московские библиотеки

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Московские библиотеки стали быстрее обслуживать читателей после появления станций самообслуживания. Книги теперь можно получить или вернуть за несколько секунд без обращения к сотруднику, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Сейчас 45 таких терминалов работают в 19 библиотеках города, а в их основе лежит технология RFID. В книги встраивают специальные метки с информацией об издании, а терминал считывает их после того, как читатель кладет книгу на платформу и прикладывает единый читательский билет. Такой же порядок действует при возврате литературы.

Технология изменила и работу библиотекарей. Портативные считыватели позволяют вести учет фонда непосредственно у стеллажей, а защитные ворота на выходе сигнализируют о попытке вынести книгу без оформления. При этом сотрудники могут вручную откалибровать оборудование, если возникает такая необходимость.

Сократилось и время на возврат книг. Раньше эта процедура могла занимать до 10 минут, теперь читателю достаточно приложить билет и вернуть издание через терминал. Освободившееся время сотрудники используют для консультаций, подбора литературы и подготовки мероприятий.

Терминалы установлены, в частности, в библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева, библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина, Доме Гоголя, Центральной городской детской библиотеке имени А. П. Гайдара, библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова, Доме А. Ф. Лосева, Центральной городской деловой библиотеке и других учреждениях. Возле библиотеки № 197 имени А. А. Ахматовой в Крылатском работает уличный терминал, через который книги можно возвращать круглосуточно.

Параллельно москвичи получили больше возможностей для дистанционной работы с библиотеками. Через сервис "Библиотеки Москвы" на mos.ru можно искать издания в общем каталоге, бронировать их в выбранной библиотеке и продлевать срок возврата без визита в учреждение. Каталог объединяет более 15 миллионов изданий.

В сервисе также работает рекомендательная система на основе искусственного интеллекта. Она использует данные о более чем 320 тысяч книг и предлагает пользователям литературу с учетом ранее заказанных изданий.

За пять лет работы сервиса москвичи забронировали более 1,1 миллиона книг, а возможностью продлить срок возврата воспользовались свыше 1,6 миллиона раз.

Чтобы пользоваться этими услугами, нужен единый читательский билет и стандартная учетная запись на mos.ru. Билет можно оформить онлайн или в любой городской библиотеке, причем московская регистрация для этого не требуется. Его также можно заменить картой москвича.

Ранее стало известно, что пассажиры московского метро чаще всего выбирают для чтения в дороге классическую литературу – ее предпочли 55% опрошенных. Исследование также показало, что 77% пассажиров читают во время поездок, 69% готовы установить приложение "Свет", а 67% — скачивать книги по QR-коду.