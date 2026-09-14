Детский сад на 275 мест возвели в Молжаниновском районе

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Детский сад "Аврора" на 275 мест введен в эксплуатацию в Молжаниновском районе на севере Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здание находится по адресу Ленинградское шоссе, дом 228, строение 2, и входит в состав жилого комплекса "1-й Ленинградский". Оно имеет прямоугольную форму и состоит из нескольких секций разной этажности, но с общим входом.

Для наружной отделки использован вентилируемый фасад, облицованный керамогранитом со скрытым крепежом. Внешние стены выполнены в натуральных и спокойных тонах, которые дополняются декоративными разноцветными рейками и яркими откосами окон, которые добавляют динамики.

По словам Ефимова, в детском саду общей площадью порядка 4,7 тысячи квадратных метров есть место для 11 групп. Там обустроили разные кабинеты, залы для занятий спортом и музыкой, бассейн, пищеблок, медблок. Первые ребята уже успели оценить его пространства.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что благоустроена и прилегающая территория. Для всех групп там есть свои площадки для игр с навесами, зона для занятий физкультурой. Рядом высажены растения, установлено игровое оборудование и фонари.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что специалисты "Контроля Москвы" наблюдали за всеми этапами строительства, чтобы здание было построено качественно и без нарушений. Всего они провели 7 выездных проверок, после чего пришли к выводу, что объект соответствует требованиям проектной документации.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в районе Солнцево появится общеобразовательный комплекс для 500 школьников и 250 воспитанников детского сада. Его возведут на Производственной улице. Здание будет разделено на две части – левое крыло для дошкольников, остальное пространство для учащихся школы.