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14 сентября, 11:45

Политика

Самому старшему наблюдателю на выборах в Госдуму в Москве 81 год

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Самому старшему члену корпуса наблюдателей на выборах депутатов Госдумы в Москве 81 год, а самому молодому на днях исполнится 18 лет. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев, передает РИА Новости.

Всего в корпус наблюдателей вошли свыше 13 тысяч человек. Более половины из них – молодые люди до 35 лет. В их числе студенты московских вузов и участники молодежных инициативных групп.

"Также у нас традиционно, наверное, 67% состава корпуса наблюдателей – это представительницы прекрасного пола, женщины", – подчеркнул Ковалев.

Выборы депутатов Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Кроме того, в эти дни состоятся выборы глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах.

Россияне смогут отдать свой голос очно на избирательных участках или электронно. Онлайн-голосование будет доступно круглосуточно с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября.

Отдать голос на выборах в ГД РФ смогут все граждане Российской Федерации старше 18 лет

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