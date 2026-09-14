Пьяный дачник в Новосибирской области задушил жену бюстгальтером

Фото: epp.genproc.gov.ru

В Бердске возбуждено уголовное дело об убийстве после того, как мужчина задушил свою супругу бюстгальтером, сообщили в прокуратуре и главке МВД по Новосибирской области.

По предварительной версии, инцидент случился 13 сентября. В одном из домов в СНТ "Ветеран" супруги вместе выпивали алкоголь. Внезапно между ними начался конфликт, в ходе которого 55-летний мужчина решил убить свою 55-летнюю жену. Он повалил ее на диван, обмотал бюстгальтер вокруг ее шеи и стал сдавливать.

Правоохранители подчеркнули, что в настоящий момент злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Бердска.

Ранее в подмосковной Кашире был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины. В квартире одного из домов на улице Садовой обнаружено тело женщины 1983 года рождения.

По предварительной версии, между погибшей и ее знакомым во время распития спиртного возник конфликт, в ходе которого мужчина утопил ее в ванной. Задержанный – местный житель 1995 года рождения.

