В Москве начался прием заявок на девятый сезон проекта "Музыка в метро"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве стартовал прием заявок на участие в новом, девятом сезоне проекта "Музыка в метро". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Благодаря проекту музыканты могут выступать перед пассажирами городского транспорта. Концерты проходят на станциях метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК). Участники исполняют самые разные композиции.

Девятый сезон подарит москвичам новое направление – "Опера в метро". Участниками впервые смогут стать исполнители оперных произведений. Вначале им предстоит открытое прослушивание.

Направление рассчитано на артистов с разным уровнем профессиональной подготовки: заявки принимаются как от известных оперных певцов, так и от начинающих вокалистов, которые исполняют произведения этого жанра и ищут свою аудиторию в соцсетях.

Заявки принимаются до 14 октября. Для этого нужно заполнить анкету на сайте проекта и добавить туда ссылку на видеозапись своего исполнения. Также необходимо оставить свои контакты для связи. Желающие пройти отбор по направлению "Опера в метро" должны также указать это в заявке.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что в проекте "Музыка в метро" уже приняли участие 475 артистов, которые делятся своим творчеством более чем на 40 площадках.

Ранее в столице начался прием заявок на конкурс "Лучшие практики наставничества города Москвы". Он выявит наиболее эффективные методики, которые внедряются на городских предприятиях.

Подать заявку компании могут до 15 декабря. Победители станут известны в марте 2027 года.

