Трамп заявил, что для контроля за ИИ нужен президент с высоким IQ

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Для контроля за искусственным интеллектом достаточно сильного и умного главы государства с высоким IQ. Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в Truth Social.

Он добавил, что в США уже есть такой президент. Трамп отметил, что его администрация пресекает попытки людей, связанных с ИИ, совершать опасные или потенциально опасные действия.

"Мы уже обладаем огромными полномочиями – как в сфере уголовного преследования, так и в области регулирования – в отношении этих компаний", – подчеркнул он.

Трамп также выразил уверенность, что против сферы ИИ плетется заговор и радоваться этому может только Китай.

Ранее бывший исследователь компаний Anthropic и OpenAI Джейкоб Коксон заявил, что разработка продвинутого искусственного интеллекта напоминает призыв инопланетной цивилизации. Свое увольнение из OpenAI он объяснил тем, что не хочет принимать участия в гонке по созданию систем ИИ, которые могут в будущем уничтожить людей.

Его поддержал руководитель направления стресс-тестирования согласованности ИИ в Anthropic Эван Хьюбингер. По его мнению, вероятность уничтожения человечества новыми технологиями в ближайшие 10 лет уже достигла 10%.

Директор OpenAI Сэм Альтман, в свою очередь, отметил, что при развитии ИИ человечество может утратить над ним контроль и столкнуться с чрезмерной концентрацией власти в руках отдельных людей, компаний или государств.