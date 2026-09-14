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14 сентября, 19:47

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Variety: актер Кристиан Бейл открыл в Калифорнии поселок для детей, находящихся под опекой

Актер Кристиан Бейл открыл в Калифорнии поселок для детей, находящихся под опекой

Фото: АР/Invision/Millie Turner

Актер Кристиан Бейл открыл в Палмдейле, штат Калифорния, специальный жилой комплекс для детей из системы приемной опеки. Об этом сообщило издание Variety.

По данным издания, проект актера Together California призван помочь братьям и сестрам не разлучаться после попадания под опеку, что происходит не всегда.

Комплекс занимает приблизительно 1 020 квадратных метров и включает 12 полностью укомплектованных домов. Среди них – две небольшие квартиры-студии, предназначенные для молодых людей, готовящихся покинуть систему приемной опеки.

По словам Бейла, задача проекта – превратить душевную боль детей в любовь, надежду и ощущение будущего.

В новом сообществе будут работать программы, направленные на поддержку, стабильность и заботу о детях. Первые жители должны начать переезжать в комплекс уже в октябре.

Идея проекта возникла у Бейла после рождения ребенка. Вместе с Тимом Маккормиком, исполнительным директором Together California, актер приступил к разработке поселка в 2022 году. На строительство было собрано почти 9 миллионов долларов пожертвований, в том числе при поддержке Austrian American Council West.

В округе Лос-Анджелес находятся более 30 тысяч детей, оказавшихся в системе приемной опеки.

Ранее народный артист России Григорий Лепс заявил о желании усыновить детей. Он рассказал, что хотел бы взять на воспитание двух детей из детского дома, а если получится – трех. Также певец намерен дать им свои отчество и фамилию.

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