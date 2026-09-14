Фото: МАХ/"РЖД – Российские железные дороги"

РЖД запустили фирменный двухэтажный поезд "Огни Саратова" на маршруте Саратов – Москва. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Первый рейс в Москву отправился с вокзала Саратов-1 в понедельник, 14 сентября. Его заполняемость состава составила 100%.

До этого поезд назывался "Саратов" и курсировал в одноэтажном варианте. Теперь состав сформирован из 15 двухэтажных вагонов вместо прежних 16 одноэтажных: 11 купейных, вагона-ресторана, СВ, люкса и штабного вагона с купе для маломобильных пассажиров. Вместимость выросла на 40%, почти до 800 человек.

У поезда собственный дизайн: ливрею украшают изображения знаменитых саратовских фонарей, а в интерьере размещены стилизованные изображения достопримечательностей региона – ТЮЗа, цирка, консерватории и Парка покорителей космоса. Также создан специальный дизайн посуды и разработано меню вагона-бистро.

Расписание осталось прежним: из Москвы поезд № 9/10 отправляется в 19:08, из Саратова – в 17:11 по местному времени. Время в пути – около 14 часов. Остановки предусмотрены на станциях Узуново, Михайлов, Мичуринск, Тамбов и Ртищево.

Глава РЖД Олег Белозеров отметил, что компания продолжит развивать маршрутную сеть и повышать качество перевозок, чтобы каждая поездка пассажира была удобной и запоминающейся.

Ранее сообщалось, что туристический поезд "Гастротур" отправится 3 октября из Москвы на юг России. Маршрут пройдет через Майкоп, Краснодар, станцию Крымскую, Новороссийск и Таганрог.