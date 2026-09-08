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08 сентября, 16:13

Транспорт

Новый поезд свяжет Москву и Минеральные Воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) откроет новый ежедневный маршрут между Москвой и Минеральными Водами – первый рейс состоится 1 октября, приобрести билеты уже можно. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Поезд № 170 будет отправляться с Казанского вокзала столицы в 14:30 и прибывать в Минеральные Воды в 13:35 следующего дня. Время в пути составит 23 часа 5 минут.

В обратном направлении состав № 169 будет уходить из Минеральных Вод в 19:20 и прибывать в столицу в 20:40 на следующий день. Указанное расписание рассчитано до конца ноября, потом оно может измениться.

По маршруту поезд будет проезжать Рязань, Мичуринск, Воронеж, Лиски, Россошь, Ростов-на-Дону, Тихорецкую, Кавказскую, Армавир и Невинномысск.

Состав из современных вагонов "Таврия" будет одноэтажным. В него войдут купейные вагоны классов 2К и 2Э, вагон СВ класса 1Э, специальный вагон для маломобильных пассажиров и сопровождающих, а также вагон-ресторан.

В вагонах предусмотрены кондиционеры, экологичные туалетные комплексы и розетки для зарядки электронных устройств. В некоторых вагонах пассажиры смогут воспользоваться душем. Кроме того, в поезде будет доступна информационно-развлекательная система "Таврия.Медиатрейн".

Ранее сообщалось, что между Москвой и Казанью запустят дополнительные двухэтажные поезда. В пресс-службе ГСЭ уточнили, что они будут перевозить пассажиров до 29 сентября. В состав из 11 вагонов включены купе и СВ. Поезд проследует через Арзамас, Муром и Канаш.

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