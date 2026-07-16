Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" запустил новый поезд Петербург – Москва – Анапа

Фото: МАХ/"Гранд Сервис Экспресс"

Железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" запустил новый поезд, соединяющий Санкт-Петербург, Москву и Анапу, сообщили в пресс-службе компании.

Состав № 177/178 отправился в первый рейс 16 июля. В обратном направлении поезд выезжает из Анапы в 04:17, на следующий день делает остановку на Курском вокзале Москвы с 11:50 до 12:02 и прибывает в Петербург в 21:55.

Как пояснили в компании, этот маршрут можно использовать не только для поездок из Санкт-Петербурга в Анапу, но и из Петербурга в Москву, а также из столицы в Анапу. Поезд также делает остановки в Твери, Туле, Липецке, Воронеже (станция Придача) и Ростове-на-Дону (станция Первомайская).

Вместе с тем единственный в текущем году рейс туристского поезда "Огни Севера" по маршруту Москва – Петрозаводск – Мурманск – Беломорск – Вологда – Москва отправится 30 октября. Пассажиры смогут насладиться видами Баренцева моря, увидеть Музей кружева и познакомиться с традициями карелов и саамов.

Программа путешествия включает посещение "Дома Халла" в Петрозаводске, парка "Териберка", Саамской деревни, Музея Карельского фронта и Дома вологодского масла, а также наблюдение за северным сиянием. Все экскурсии включены в стоимость поездки.