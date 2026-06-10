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10 июня, 17:47

Туризм

Тверь предложили включить в "Золотое кольцо"

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Тверь может стать частью туристического маршрута "Золотое кольцо". Соответствующее предложение озвучил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков в рамках форума "Путешествуй".

По его словам, вице-премьер Дмитрий Чернышенко посещал в рамках мероприятия стенд Тверской области и просил рассмотреть возможность дополнить маршрут этим городом.

"Я предлагаю сегодня от нас, как от Минэкономразвития, такое предложение выдвигаем и, если никто не против, на комитете такую инициативу Тверской области поддержать", – заявил он.

Вахруков также добавил, что регионы совместно с Минтрансом России видят проблемные участки дорог и готовы в своих программах приоритизировать средства на их ремонт для маршрута. Кроме того, министерство осведомлено о нехватке придорожного сервиса на отдельных участках.

"Здесь тоже большинство регионов "Золотого кольца" уже разработали программы по развитию новых функциональных зон, как раз в точках, где их не хватает", – указал он.

Также замминистра отметил нехватку базовой инфраструктуры и гостиниц для запланированного турпотока по "Золотому кольцу" и подчеркнул, что регионам необходимо активнее искать инвесторов.

Ранее сообщалось, что "Золотое кольцо" расширят на 49 населенных пунктов к его 60-летию, которое наступит в 2027 году. Название "Золотое кольцо" будет подразумевать ряд туристических продуктов на любой вкус, в том числе традиционные автобусные экскурсии, 14 специальных автотуров, речные круизы с новыми остановками и железнодорожные туры.

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