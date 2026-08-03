Рособрнадзор объявил предостережения 19 высшим учебным заведениям

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Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 19 высшим учебным заведениям. Об этом сообщается в официальном канале ведомства в MAX.

Вместе с тем ведомство предложило принять меры по обеспечению соблюдения этих требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования.

В список вузов, получивших предостережения, вошли Московский исследовательский университет имени Л. С. Выгодского, Балтийский технологический университет и Международный медицинский университет (Казань).

Также в списке – Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской Православной Церкви, Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова и Российский университет транспорта.

Кроме того, предостережения объявлены Чайковской государственной академии физической культуры и спорта в Пермском крае, Нижегородскому государственному агротехнологическому университету имени Л. Я. Флорентьева, Казанскому национальному исследовательскому техническому университету имени А. Н. Туполева-КАИ и другим учебным заведениям.

Уточняется, что информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Ранее Рособрнадзор объявил предостережения четырем столичным вузам. Среди них – Московский международный университет, Московский психолого-социальный университет, Московский гуманитарно-технологический университет и Московская академия предпринимательства.