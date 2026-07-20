МПГУ, ТПУ и еще восемь вузов получили предостережения Рособрнадзора

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Рособрнадзор вынес предостережения десяти российским высшим учебным заведениям, следует из заявления пресс-службы ведомства.

В список попали Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина (ТГУ), Уральский государственный университет физической культуры (УралГУФК), Волгоградский государственный университет (ВолГУ), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) и другие.

Федеральная служба предупредила о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования и предложила принять меры по их соблюдению в рамках федерального государственного контроля (надзора).

По аналогичной причине ранее соответствующие предостережения получили сразу несколько столичных вузов, в том числе РУДН, МИПП, а также РУАН имени Г. Б. Мирзоева. В общей сложности их получили 19 высших учебных заведений, среди которых были и несколько региональных, например Удмуртский государственный аграрный университет и Ессентукский институт управления, бизнеса и права.