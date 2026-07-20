Депутат Бессараб: индексация маткапитала отстает от роста стоимости жилья

В Общественной палате предложили обновить материнский капитал, повысив выплаты для многодетных семей. Насколько реализуема эта мера, разбиралась Москва 24.

Индексации недостаточно?

Уравнять суммы материнского капитала на первого и второго ребенка предложил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко. В настоящее время размер выплаты на первенца составляет около 729 тысяч рублей, а при рождении второго – 234 тысячи.



Кроме того, эксперт выступил за введение дополнительного сертификата на сумму в 1 миллион рублей для тех семей, где есть трое и более детей. Он напомнил, что в первые десять лет после запуска программы в 2007-м родились около 3 миллионов человек. Но с учетом периодов, когда выплата не индексировалась, покупать с ее помощью ту же квартиру стало заметно сложнее. По его словам, 90% выплаченных денег идет на улучшение жилищных условий, но если раньше на них можно было купить 8 квадратных метров, то теперь – 5.



Рыбальченко подчеркнул, что маткапитал остается ключевым инструментом демографической политики, и опыт регионов показывает: для стимулирования рождаемости основную помощь следует направлять на многодетные семьи.





Сергей Рыбальченко председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Эти меры поддержки семей должны приниматься не просто комплексно, но и во всех сферах, в том числе в информационной. Это должна быть единая программа поддержки.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой придать программе материнского капитала бессрочный характер, отказавшись от практики периодического продления (в настоящее время она действует до 2030 года).



Кроме того, парламентарий предложил расширить перечень допустимых направлений использования средств: например, разрешить направлять капитал на ремонтные работы или покупку российского автомобиля, потому что многие не готовы тратить эти средства на ипотечное кредитование.

Бюджет потянет?

С предложением Общественной палаты согласилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с Москвой 24 она пояснила, что за последние 10 лет покупательная способность маткапитала сократилась из-за инфляции.

"Он отстает от роста стоимости квадратного метра жилья, и это существенно бьет по бюджету населения. При заключении договора ипотечного кредитования семье приходится в большей степени полагаться на заемные средства", – отметила депутат.



Также Бессараб согласилась с идеей обязательно выплачивать дополнительный маткапитал на третьего и последующих детей.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Многие регионы уже пошли по этому пути, предоставляя региональные семейные выплаты, но они, конечно, не сравнятся с теми, которые выделяются из федерального бюджета. Другое дело, что сегодня нагрузка на казну достаточно высокая, поэтому изменения не произойдут буквально в ближайший год или в следующем. Но как только Россия сможет вздохнуть более свободно в плане регулировки бюджета, мы в обязательном порядке вернемся к этому вопросу.

При этом парламентарий напомнила о президентском указе, в котором закреплены меры поддержки многодетных семей. В итоге практически все регионы привели выплаты к единому стандартизированному порядку.

Она уточнила, что в перечень мер поддержки входят в том числе региональный семейный капитал и возмещение средств за ипотеку (как региональные выплаты, так и софинансирование из федерального бюджета). Кроме того, в 41 субъекте, попавшем под критерии низкого уровня коэффициента рождаемости, введены усиленные меры для улучшения демографической ситуации.

"Федеральный центр помогает им предоставлять материальную поддержку на семейную ипотеку, дополнительные выплаты при рождении ребенка, размер которых устанавливается в зависимости от региона", – добавила депутат.



Также многодетным семьям доступно горячее питание в школе и средних специальных учебных заведениях. Кроме того, летом им предоставляются бесплатные путевки в загородные лагеря и санатории, которые приобретают региональные бюджеты, заключила Бессараб.

При этом директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов в разговоре с Москвой 24 пояснил, что сохранение маткапитала само по себе является важной и социально значимой функцией государства.

На данный момент программа действует до 2030 года, и в бюджете на эти цели уже заложены значительные средства. В условиях, когда показатели рождаемости в рамках национальной программы "Демография" не всегда достигают целевых значений, меры стимулирования крайне важны и необходимы, отметил Ордов.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Посчитать точную сумму, которая потребуется, наверное, сложно. Однако, если это возможно, необходимо не только увеличить размер выплат, но и расширить сферы применения материнского капитала – это давно обсуждается.

В частности, экономист предложил разрешить тратить маткапитал на дополнительное образование ребенка (кружки, секции, репетиторы) в процессе его воспитания до достижения определенного возраста.

"Это мотивировало бы многих родителей задуматься о втором, третьем и последующих детях, на что сейчас и нацелены обсуждаемые изменения", – подчеркнул Ордов.

Он пояснил, что найти средства на эти выплаты проще, так как эти траты отсроченные. Это связано с тем, что люди обычно используют маткапитал на те или иные цели примерно через 5, 10, а то и 15 лет после рождения ребенка. Поэтому финансовая нагрузка на бюджет будет распределена во времени, что делает инициативу реалистичной, резюмировал специалист.

