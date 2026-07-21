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21 июля, 05:35

Политика

США планируют закупить для Украины системы обнаружения дронов

Фото: depositphotos/erik3804

Сухопутные войска США планируют оснастить Украину портативными системами радиоэлектронной разведки с функцией обнаружения БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы американского правительства.

Речь идет о поиске производителей для поставки 40 комплектов. Техника будет перекрывать частоты от 20 мегагерц до 8,5 гигагерца и оснащаться высокоточными пеленгационными антеннами с механизмами быстрого подъема.

Особое требование – специальное ПО с возможностью регулярного обновления библиотек для своевременного выявления новых воздушных угроз.

Ранее стало известно, что ряд стран НАТО отказался финансировать военную помощь Киеву. В частности, Словакия подтвердила свою позицию об отказе поставлять украинской стороне вооружение и выделять средства на дальнейшее военное финансирование. Аналогичную позицию заняла Венгрия.

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