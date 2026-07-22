Telegram заблокировал за сутки более 100 тыс групп и каналов впервые с 15 июля

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Telegram во вторник, 21 июля, заблокировал 109 068 групп и каналов, установив новый рекорд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику мессенджера.

Предыдущий максимум был установлен 15 июля, когда блокировка коснулась 102 430 сообществ. При этом за первые два дня текущей недели платформа суммарно заблокировала 187 131 группу и канал. Из них около 1,03 тысячи сообществ были связаны с терроризмом.

Всего же с начала года общее число заблокированных групп и каналов достигло 20 876 195, в том числе 149 105 сообществ, связанных с террористической деятельностью.

В Telegram отметили, что модерация контента ведется с 2015 года на основе жалоб пользователей и "проактивного мониторинга" с помощью машинного обучения. В начале 2024 года к этим инструментам добавили модерацию с использованием искусственного интеллекта.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей. Мессенджер был привлечен к ответственности по статье "Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в интернете информации или страницы".

Агентство "Росмолодежь" обнаружило угрожающий безопасности несовершеннолетних контент и обратилось в инстанции. Более того, на платформе были найдены экстремистские материалы.