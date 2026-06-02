Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей

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Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Мессенджер привлечен к ответственности по статье "Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в интернете информации или страницы".

Согласно данным суда, контент, угрожающий безопасности несовершеннолетних, был обнаружен агентством Росмолодежь, после чего оно обратилось в суд.

Помимо этого, в Telegram найден экстремистский контент, который не был удален в установленный срок.

Ранее суд оштрафовал американского разработчика видеоигр Epic Games. Компанию признали виновной в нарушении закона в области персональных данных и назначили штраф в размере 2 миллионов рублей.

Помимо этого, по статье о неисполнении обязанностей владельцем социальной сети были оштрафованы TikTok Pte. Ltd., Pinterest Inc. и Twitch Interactive Inc. Первую компанию обязали выплатить 7 миллионов рублей, штраф других компаний составил 3,5 миллиона рублей.

