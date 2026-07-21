Общедоступное бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare 4 стартует 28 августа

Фото: callofduty.com

Ранний доступ к бета-тесту компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare 4 начнется 21 августа, а открытый этап для всех пользователей стартует 28 августа, следует из заявления на сайте игры.

Предварительное тестирование будет запущено сразу после презентации Call of Duty: NEXT, где разработчики расскажут о многопользовательском режиме и покажут новый контент. Закрытая бета продлится до 25 августа. В нее смогут попасть только оформившие предзаказ на ПК, PlayStation 5 или Xbox Series X/S.

В свою очередь, открытое бета-тестирование пройдет с 28 августа по 1 сентября. Присоединиться к нему смогут все пользователи, независимо от наличия предзаказа.

Компания также объявила, что 26 августа откроет предварительные заказы на версию игры для Nintendo Switch 2. Владельцы этой консоли тоже смогут участвовать в открытой бете.

Во время тестирования игрокам будет доступен арсенал из 19 видов оружия. Покупатели издания Vault Edition дополнительно получат эксклюзивных оперативников – Прайса, Валерию, Госта и Бликса. Бета позволит опробовать несколько режимов: от компактных матчей формата "3 на 3" до масштабных сражений с бронетехникой. Среди заявленных режимов – Search & Destroy и новый Kill Block.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 запланирован на 23 октября для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и впервые – для Nintendo Switch 2.

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