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24 июня, 20:41

Технологии

Видеоигра GTA VI получила официальный перевод на русский язык

Фото: youtube.com/@PlayStation

Видеоигра Grand Theft Auto (GTA) VI компании Rockstar Games получила официальный текстовый перевод на русский язык на уровне интерфейса и субтитров. Соответствующая информация опубликована на Xbox Store Новой Зеландии.

Предзаказы игры уже стартовали в указанной стране. По данным регионального PlayStation Store, базовая версия продается за 140 новозеландских долларов, а Ultimate Edition – за 175. Кроме того, владельцы стандартного издания смогут улучшить игру до расширенной версии.

В свою очередь, компания Sony сообщила о поддержке ключевых возможностей консоли PlayStation 5. Игра будет использовать функции контроллера DualSense, технологии пространственного 3D-звука и скоростного SSD. Подробности об улучшениях для PlayStation 5 Pro пока не называются, однако в PlayStation Store проект уже отмечен маркировкой PS5 Pro Enhanced.

Запуск предварительных заказов игры происходит поэтапно в зависимости от региона. Например, в Индии возможность покупки появится 24 июня в 21:30 по московскому времени, а в Турции – в полночь, в США – в 07:00 25 июня.

Изначально GTA VI должна была выйти в 2025 году. Позднее релиз перенесли на 26 мая 2026-го, а затем – на 19 ноября. Компания-разработчик извинилась перед игроками и объяснила, что дополнительное время необходимо для доработки продукта до необходимого уровня. Игра выйдет на консолях текущего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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