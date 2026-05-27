Выход дополнения "Баллады прошлого" для "Ведьмака 3" запланирован на 2027 год

Компания CD Projekt официально объявила о создании третьего крупного дополнения для игры "Ведьмак 3: Дикая Охота", которое получило название "Баллады прошлого". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официальный сайт разработчика.

Расширение будет создано в сотрудничестве со студией Fool's Theory. Выход запланирован на 2027 год на платформах ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. При этом владельцы консолей предыдущих поколений, включая первую Nintendo Switch, не смогут сыграть в "Баллады прошлого".

Главным героем дополнения станет Геральт из Ривии, что свидетельствует о стремлении разработчиков сохранить связь проекта с классической трилогией. Подробности о DLC будут раскрыты только летом.

По слухам, дополнение свяжет события с четвертой частью франшизы, где в центре сюжета окажется Цири.

Польская студия Fool's Theory была создана бывшими сотрудниками CD Projekt. В ее команду вошли специалисты, работавшие над созданием оригинального "Ведьмака 3".

Параллельно с этим студия ведет работу над ремейком первой части "Ведьмака". Предполагается, что релиз игры может быть перенесен на 2028 год. Это связано с перераспределением ресурсов для ускорения разработки The Witcher 4, к которой временно присоединилась Fool's Theory.