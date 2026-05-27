27 мая, 20:00

Транспорт

Нарушители правил валидации не смогут оплатить проезд банковской картой в поездах ЦППК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Нарушители правил валидации не смогут оплатить проезд банковской картой в электропоездах с 30 мая. Об этом предупредила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Там пояснили, что в случае отсутствия валидации при выходе нарушитель не сможет воспользоваться банковской картой для оплаты на турникетах и валидаторах во всем городском транспорте.

Доступ может быть восстановлен через мобильное приложение "Метро Москвы" или личный кабинет пассажира. При этом необходимо будет внести доплату за максимальную дальность поездки, которая составляет 334 рубля.

В пресс-службе напомнили, что в пригородных поездах итоговая стоимость проезда рассчитывается исходя из дальности маршрута. Поэтому прикладывать банковскую карту к валидаторам необходимо в начале и в конце поездки. Всего одна валидация является нарушением.

В ЦППК подчеркнули, что для граждан, соблюдающих правила, ничего не поменяется. Если же валидаторы или турникеты не работают, необходимо войти в личный кабинет пассажира и сообщить об этом. В этом случае после проверки возможность оплаты по банковской карте возобновят без необходимости доплаты.

Ранее сообщалось, что за последние три года 15 безбилетников в Москве были приговорены к 3,5 годам лишения свободы за нападения на контролеров. Всего в этот период в городском транспорте были обнаружены 140 нарушителей закона, которые вели себя агрессивно по отношению к контролерам. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

транспортгород

