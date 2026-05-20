20 мая, 11:10

Транспорт

РЖД в сентябре запустят продажу билетов на электрички с проверкой личности через MAX

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

В сентябре будет запущена продажа билетов на электрички с проверкой личности через мессенджер MAX. Об этом сообщил глава Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров на встрече с премьером страны Михаилом Мишустиным.

По словам главы РЖД, воспользоваться данной услугой смогут свыше 20 миллионов льготников.

Помимо этого, Белозеров рассказал, что компания проводит эксперимент по посадке на поезд по биометрии. Это тестирование проводится на трех направлениях: Москва – Иваново, Москва – Кострома, Москва – Нижний Новгород.

Минтранс России еще осенью прошлого года анонсировал начало работ по интеграции с МАХ для введения в нем продажи билетов на самолеты и поезда.

В марте 2026 года была открыта первая продажа билетов на электрички через MАХ. Нововведение было доступно пассажирам пригородных поездов АО "Экспресс-пригород". Для этого необходимо воспользоваться специальным чат-ботом, для входа в который можно отсканировать QR-код, размещенный на станциях и остановочных пунктах.

Затем следует выбрать дату поездки, станцию отправления и прибытия, электропоезд и тип билета. Оплату можно произвести сразу же через Систему быстрых платежей (СБП). После подтверждения последней клиент получит два QR-кода, один из которых предназначен для проверки у контролера в поезде, а второй – для прохода через турникеты.

В России открыли доступ к сервису посадки на поезд по биометрии

