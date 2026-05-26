Эксперт Лысой: полис КАСКО может покрыть ущерб авто из-за непогоды

26 мая, 18:42

Эксперт рассказал, что делать при повреждении авто из-за непогоды

Фото: 123RF.com/pierluigipalazzi

Если автомобиль был поврежден из-за падения деревьев или града, на получение компенсации могут рассчитывать водители с полисом добровольного страхования (КАСКО). Об этом Москве 24 рассказал руководитель центра урегулирования розничных убытков СберСтрахования Егор Лысой.

В дни штормовых предупреждений эксперт рекомендовал автомобилистам заранее подумать о парковке. Крытый или подземный паркинг станет оптимальным решением. Если такой возможности нет, лучше не останавливаться вблизи деревьев, у строек, рекламных конструкций, балконов и карнизов.

Лысой отметил, что в случае повреждения машины полис ОСАГО водителям не поможет, так как он возмещает ущерб, причиненный другим участникам ДТП или имуществу. В свою очередь, КАСКО помогает в разных ситуациях, куда входят в том числе повреждения из-за падения деревьев, веток и конструкций. Также среди ситуаций – ураганы, град, затопления. В зависимости от условий договора страховая компания организует ремонт машины или выплату.

Эксперт предупредил, что сразу после происшествия лучше не устранять последствия самостоятельно до фиксации обстоятельств. Не рекомендуется перемещать автомобиль и убирать с него упавшие предметы. При наличии КАСКО следует как можно скорее позвонить в страховую компанию и вызвать полицейских для составления протокола.

Во время ожидания сотрудников необходимо сделать видео и фото происшествия, добавил Лысой. Обязательно стоит зафиксировать общий план, машину, повреждения и упавшие конструкции. Все это нужно будет предоставить страховой компании.

При этом иногда страховые компании принимают решение только по фотографиям без документов от полиции, отметил специалист. Это возможно в том случае, если обстоятельства очевидны, рядом нет пострадавших и других участников ДТП.

По словам эксперта, есть ситуации, когда даже водители без КАСКО могут получить компенсацию. Речь идет о повреждениях из-за ненадлежащего содержания территории. Например, когда на автомобиль падает аварийное дерево, которое давно необходимо было убрать.

В этом случае автомобилисту придется установить ответственную организацию и доказать, что меры не были приняты. Такие споры, как правило, рассматриваются в суде, поэтому здесь крайне важны документы и фотографии с места происшествия, предупредил специалист.

По информации СберСтрахования, в этом году только в период майских праздников, с 1-го по 11-е число, на полисы КАСКО пришлось 23% всех страховых обращений. В 40% случаях клиенты обращались после ДТП, а в 37% – после падения посторонних предметов на автомобиль, в том числе из-за непогоды.

Ранее на территории Подмосковья из-за непогоды упало свыше 1,4 тысячи деревьев. Инциденты происходили в 35 городских округах региона. Также были зарегистрированы повреждения 514 автомобилей в 33 муниципальных образованиях, а в 2 – произошло отключение энергоснабжения. Кроме того, 7 человек пострадали.

