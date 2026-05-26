Молодой человек подорвался на берегу реки в ЛНР

Девятнадцатилетний молодой человек получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета на берегу Северского Донца в ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

В ведомстве добавили, что юноша получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения кистей рук и ссадины. Пострадавший был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь.

На месте взрыва работают сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее один человек погиб в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в городе Энергодаре Запорожской области. Также украинскими дронами были уничтожены три автомобиля в черте города.