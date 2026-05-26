В ОП РФ предложили увеличить штрафы за ношение муляжей госнаград

В Общественной палате РФ предложили кардинально ужесточить ответственность для "лжегероев", незаконно носящих знаки отличия, схожие с государственными наградами. С соответствующей инициативой выступил зампред комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов Александр Терновцов.

В ходе круглого стола "Инициативы по ужесточению наказания за ношение наград неустановленного образца на военной форме. Запрет на продажу копий боевых орденов в интернет-магазинах", который прошел в ОП, он озвучил идею увеличить штрафы для физических лиц с нынешних 1–1,5 тысяч до 30–50 тысяч рублей. Для юридических лиц, учреждающих собственные знаки с имитацией госнаград, санкции предлагается поднять до 50–100 тысяч рублей. Если же геральдическая экспертиза подтвердит высокую степень сходства с оригиналом, штраф может достигнуть и вовсе 500 тысяч рублей.

Терновцов подчеркнул, что не выступает за полный запрет общественных поощрений, поскольку необходимо отмечать, в частности, труд волонтеров. Однако, по его мнению, эта сфера нуждается в четкой регламентации. Он предложил ввести ряд строгих ограничений: негосударственные награды не должны дублировать названия государственных или содержать такие элементы, как колодка, звезда, крест или меч.

Ключевым нововведением может стать правило, запрещающее носить общественные знаки отличия на военной форме. Разделение, по замыслу эксперта, будет таким: на форме – только государственные награды, на гражданской одежде – общественные.

Также Терновцов считает необходимым обязать награждаемых письменно подтверждать, что они осведомлены о статусе получаемого знака как общественного, а не государственного, и понимают ограничения, связанные с его ношением.

Кроме того, Госдума планирует ужесточить наказание за продажу знаков, похожих на госнаграды. При этом отмечается, что законопроект не будет касаться коллекционеров, если они не носят такие знаки в публичных местах.