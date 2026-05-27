В России разработают меры по недопущению выхода диких животных на проезжую часть

Фото: depositphotos/johan10

Правительство РФ поручило ведомствам заняться безопасностью на дорогах в местах обитания диких зверей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что Минприроды в 2026 году должно провести анализ миграционных маршрутов животных. Основная цель ведомства – определить участки трасс, где требуется срочная защита от внезапного выхода зверей на проезжую часть. Доклад о результатах анализа будет представлен правительству в течение года.

На втором этапе, с 2027 по 2030 год, непосредственным обустройством опасных участков займутся Минтранс, Росавтодор, госкомпания "Автодор" и региональные власти. Им предстоит реализовать комплекс мер безопасности и отчитаться перед кабмином.

Ранее ГАИ предупредила водителей об участившихся случаях появления лосей у дорог в Подмосковье. В связи с этим в ведомстве рекомендовали автомобилистам быть внимательнее.