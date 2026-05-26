FISU допустила всех российских спортсменов до участия в соревнованиях

Международная федерация университетского спорта (FISU) допустила всех российских атлетов для участия в соревнованиях под своей эгидой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

По его словам, организация приняла решение применять механизм нейтрального статуса даже в тех дисциплинах, где профильные международные федерации по-прежнему придерживаются политики полного отстранения россиян. Нововведение распространяется как на личные, так и на командные виды спорта.

Министр подчеркнул, что там, где международные федерации уже восстановили российских атлетов в правах, FISU не стала вводить дополнительных ограничений. В таких случаях спортсмены смогут выступать на тех же условиях, которые действуют для них на других международных стартах.

Ранее исполком European Gymnastics вернул флаг и гимн российским спортсменам. Также данное решение затрагивает атлетов из Белоруссии. Теперь спортсмены смогут выступать на соревнованиях под эгидой European Gymnastics с флагами своих стран.