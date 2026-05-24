24 мая, 11:48 (обновлено 24.05.2026 12:17)

Спорт

Исполком European Gymnastics вернул флаг и гимн российским спортсменам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Исполком Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) допустил спортсменов из РФ до выступлений на турнирах, проводимых под своей эгидой, с российским флагом и гимном. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе объединения.

Данное решение затрагивает еще и атлетов из и Белоруссии. Они смогут выступать на соревнованиях под эгидой European Gymnastics с белорусским флагом и гимном.

"European Gymnastics будет следовать решению Международной федерации гимнастики о снятии всех ограничений, применимых к участию спортсменов из России и Белоруссии", – сказано в сообщении.

Эти решения планируют ратифицировать на внеочередном онлайн-собрании European Gymnastics, которое пройдет в ближайшее время.

В свою очередь, глава Минспорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в беседе с агентством поприветствовал решение European Gymnastics. По его словам, снятие санкций с россиян позволит восстановить единое спортивное пространство, где основным критерием является результат, а не внешние ограничения.

Ранее исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) предоставил российским спортсменам возможность выступать на турнирах с флагом и гимном РФ. Этот вердикт затронул спортивную и художественную гимнастику, а также прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику.

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров указал, что данное решение является важным шагом к укреплению мирового гимнастического сообщества.

Спортивные акробаты первыми выступят под флагом РФ на Кубке мира в Болгарии и Азербайджане

спорт

