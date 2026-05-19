Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 14:36

Спорт

Международная федерация ассоциаций муайтай вернула атлетам из РФ флаг и гимн

Фото: 123RF.com/dotshock

Международная федерация ассоциаций муайтай (IFMA) предоставила российским атлетам возможность выступать на международных турнирах с флагом и гимном. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Он заявил, что благодаря этому решению российская сборная сможет выступить с флагом и гимном на чемпионате и первенстве мира, который пройдет в Малайзии в июне 2026 года. Команду представят сильнейшие спортсмены, в том числе многократные чемпионы мира Константин Шахтарин, Асхаб Ахмедов и Овсеп Асланян.

Ранее исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) вернулатлетам из России право выступать на турнирах с флагом и гимном. Данное решение затронуло спортивную и художественную гимнастику, а также прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику.

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров заявил, что решение вернуть спортсменам право выступать с российским флагом и гимном является важным шагом к укреплению мирового гимнастического сообщества.

Спортивные акробаты первыми выступят под флагом РФ на Кубке мира в Болгарии и Азербайджане

Читайте также


спорт

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика