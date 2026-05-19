19 мая, 13:47

АТОР: сокращение срока безвизового пребывания в Таиланде не повлияет на туризм

Фото: ТАСС/Олег Елков

Сокращение срока безвизового пребывания в Таиланде до 30 дней никак не повлияет на организованный туризм. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Для подавляющего большинства организованных туристов сокращение безвизового срока не станет проблемой. В среднем они проводят в Таиланде 10–14 дней, гораздо реже – около трех недель", – говорится в сообщении.

По утверждению экспертов, изменения могут повлиять на тех путешественников, кто планирует длительный отдых, продолжительные комбинированные маршруты или частые поездки в Таиланд.

В целом в списке стран, которым сократили срок безвизового пребывания в стране, более 90 государств. В первую очередь мера направлена на борьбу с нелегальной работой на территории Таиланда.

Ранее стало известно, что власти Таиланда решили сократить срок безвизового режима с 60 до 30 дней для иностранных туристов, в том числе из России. Нововведения будут рассмотрены комитетом по визовой политике Таиланда. При этом каждую страну оценят отдельно, исходя из вопросов безопасности и экономики.

