19 мая, 12:56

Экономика

Внебиржевой курс доллара упал ниже 71 рубля впервые с 2023 года

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Расчетный курс доллара, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 71 рубля впервые с 8 февраля 2023 года. Это следует из данных торгов.

В частности, 19 мая к 12:30 по московскому времени курс доллара опустился на 1,15 рубля по сравнению с прошлыми торгами – до 71,01 рубля. Однако затем он упал до 70,98 рубля.

Ранее СМИ сообщали, что с начала апреля рубль укрепился по отношению к доллару на 12%, что стало лучшим показателем среди мировых валют. Курс российской валюты к американской упал до самого низкого уровня с февраля 2023 года.

Журналисты связывают такую динамику с высокими ценами на энергоносители в условиях конфликта между США и Израилем с одной стороны и Ираном – с другой. Также СМИ указало, что рубль укрепляется уже второй год подряд, несмотря на прогнозы экономистов. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о завышенном курсе валюты.

Россияне в апреле купили валюты более чем на 100 млрд рублей

