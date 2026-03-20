Набиуллина назвала преждевременными разговоры об ослаблении рубля

Обсуждение вокруг тенденции ослабления курса рубля является преждевременным. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

По ее словам, ослабление курса наблюдается, однако колеблется в приемлемом диапазоне на уровне 2025 года. Ситуацию она связала с двумя факторами, один из которых нефть.

"Была очень низкая цена нефть в январе и феврале, а, на наш взгляд, лаг трансляции между ценой на нефть и поступлением валютной выручки – это где-то два месяца. Поэтому мы сейчас видим последствия достаточно низкой цены на нефть в январе", – пояснила Набиуллина.

Вторым фактором, влияющим на рубль, оказалась приостановка действия бюджетного правила.

"В обычной ситуации, если цена падает ниже базовой цены, то происходит продажа валюты из ФНБ, которая частично компенсирует эти эффекты. Этого не произошло, поэтому мы это видели", – добавила она.

17 марта курс доллара впервые с 22 октября 2025 года поднялся выше 82 рублей. На следующий день, 18 марта, утром он уже стоил 83,09 рубля, а к вечеру достиг 84,05 рубля. Затем вырос на 3,96% и зафиксировался на уровне 87,197 рубля.

Евро, в свою очередь, в этот период находился на уровне 96,54 рубля. 19 марта курс преодолел отметку в 100 рублей.

