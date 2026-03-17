Расчетный курс доллара превысил 82 рубля впервые с 22 октября прошлого года

Расчетный курс доллара, служащий вектором для внебиржевого рынка, впервые с 22 октября 2025 года превысил отметку в 82 рубля, следует из данных торгов.

По состоянию на 11:50 по московскому времени американская валюта подорожала на 44 копейки по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 81,92 рубля. При этом в ходе торгов котировки ненадолго поднимались до 82,03 рубля.

Рост доллар показывает уже на протяжении недели. В частности, 13 марта валюта превышала 80 рублей впервые с 19 декабря 2025 года, а 16-го числа устанавливалась на отметке в 81,02 рубля.

Такая тенденция, по мнению экспертов, приведет к подорожанию доллара до 95–100 рублей к концу 2026 года. Крепкий рубль, в свою очередь, в этом году маловероятен из-за слабого платежного баланса, который может упасть до 10 миллиардов долларов с установленных в 2025-м 40 миллиардов.