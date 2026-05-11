Агентство "Москва": административное здание загорелось в центре столицы

Двухэтажное административное здание загорелось в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Пожар произошел по адресу улица Летниковская, дом 18. Из-под кровли замечен густой дым.

Информация о пострадавших и причинах произошедшего уточняется.

Ранее историческое здание загорелось на Пятницкой улице в Москве. Люди успели покинуть помещение до прибытия пожарных.

По информации СМИ, загорелись межэтажные перекрытия. В связи с произошедшим не было движения на Пятницкой улице от Большого Овчинниковского переулка до Овчинниковской набережной.

Через некоторое время возгорание удалось локализовать на площади 450 квадратных метров. К тушению привлекли около 90 сотрудников и 33 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона. Позже огонь потушили полностью.

