11 мая, 10:32

Город

Почти 4,7 тыс москвичей получили квартиры по реновации в Можайском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 4,7 тысячи москвичей уже получили документы на новые квартиры по программе реновации в Можайском районе. Об этом сообщила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она напомнила, что переселение там началось еще в 2018 году. Тогда новые квартиры осмотрели почти 700 жильцов старых домов на улицах Гродненской и Красных Зорь.

Сейчас обладателями квартир в новостройках стали все участники программы из 31 старого дома. Жители еще 5 оформляют документы. Еще 3 адреса получили уведомления о начале расселения.

Всего в Можайском районе планируется расселить 148 старых домов. Таким образом, в новое жилье переедет свыше 25,3 тысячи горожан.

По словам главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на данный момент под заселение передано 11 жилых комплексов. Во всех новостройках предусмотрена безбарьерная среда для удобства жильцов, в том числе пожилых, родителей с колясками и маломобильных граждан.

Всем участникам представляется бесплатная услуга "Переезд по программе реновации", которая оформляется в центрах информирования населения или на портале mos.ru. Москвичи получают транспорт и грузчиков для перевозки вещей. Такую помощь уже получили свыше 66 тысяч семей.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации появится на Краснолиманской улице в районе Южное Бутово. Здание построят на земельном участке площадью 0,79 гектара. Там разместят 16 тысяч квадратных метров жилой площади с полной отделкой.

