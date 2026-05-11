Собянин рассказал, что в Басманном районе возведут школу в виде открытой книги

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Басманном районе Москвы появится школа в виде открытой книги. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Он напомнил, что сейчас в городе все чаще создаются просторные и многофункциональные "школы будущего". В скором времени в столице появится еще 15 таких образовательных учреждений.

Одной из них станет школа в Елоховском проезде Басманного района. Форму книги ей придадут гнутые моллированные витражи. Здание будет очень светлым за счет больших стекол на фасаде.

Корпус будет рассчитан на учащихся 5–11 классов, рассказал мэр. В его основной части сделают 4 этажа, а в спортивном блоке – 2.

Особенностью образовательного учреждения станет атриум со стеклянной кровлей, где будут находиться столовая, медиатека и учительская. Также помимо мастерских и IT-кабинетов там сделают музыкальные студии.

Ранее Собянин рассказал, что в районе Солнцево появится школа с робоклассом и IT-полигоном. Внутри будут современные учебные пространства с кабинетами, лабораторией, спортивными залами, медиатекой, залом для мероприятий и зонами отдыха.