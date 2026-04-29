Собянин: в районе Солнцево появится новая школа с робоклассом и IТ-полигоном

В столичном районе Солнцево построят новую школу с робоклассом и IT-полигоном. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Здание на улице Матросова будет состоять из 3-этажного блока начальной школы и 4-этажного для основной и средней. Внутри, помимо робокласса и IT-полигона, сделают современные учебные пространства с кабинетами, лабораторно-исследовательскими комплексами, физкультурными залами, медиатекой, залом для мероприятий и зонами отдыха.

На прилегающей территории оборудуют школьный стадион, беговую дорожку, сектор для прыжков в длину, площадки для активных игр, а также тихого отдыха. Завершение работ запланировано на 2028 год.

Градоначальник добавил, что в Солнцеве возводится еще одна школа на 1,2 тысячи мест на Производственной улице и детский сад на 350 воспитанников на улице Матросова. Всего с 2011 года в районе построили 11 новых объектов образования.

"Строительство в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", – подчеркнул Собянин.

Кроме того, в Южном Тушине построят техноколледж на 7,6 тысячи мест. Студенты будут осваивать там востребованные специальности в области авиации, архитектуры, информационного моделирования, наладки электрооборудования, химического и медико-технического профиля, а также логистики.