В Госдуме назвали категории россиян с правом получения двух пенсий

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Две пенсии в России могут получить граждане, имеющие право на выплату по разным основаниям одновременно. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

"Речь идет о случаях, когда человек получает выплату по одному основанию и одновременно имеет право на вторую выплату по другому основанию, например по старости, инвалидности, выслуге лет или потере кормильца", – пояснил он.

По словам парламентария, главной группой получателей являются военные и участники боевых действий. Также две пенсии назначаются инвалидам вследствие военной травмы.

"Такое же сочетание предусмотрено для участников Великой Отечественной войны с инвалидностью I, II или III группы, а также для граждан, награжденных знаками жителя блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя или осажденного Сталинграда, если им установлена инвалидность", – уточнил депутат.

Он обратил внимание, что отдельно выделены участники современных боевых формирований и добровольцы, которые стали инвалидами из-за увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных при исполнении контракта о пребывании в добровольческом формировании.

Еще один вариант для данной группы связан с пенсией за выслугу лет по линии военного пенсионного законодательства. Такое же право введено для россиян, которые стали инвалидами при участии в боевых действиях в составе вооруженных сил и формирований ДНР и ЛНР, и для граждан, получивших инвалидность в ходе СВО при исполнении контракта с организациями, содействующими ВС РФ.

Кроме того, две пенсии назначаются семьям погибших бойцов и добровольцев. Это касается и детей-инвалидов и инвалидов с детства I и II группы, которым выдают пенсии по случаю потери кормильца и пенсию по инвалидности.

Отдельная категория отведена для семей россиян, пострадавших при Чернобыльской катастрофе, и нетрудоспособных членов семей умерших, перенесших лучевую болезнь, ставших инвалидами из-за катастрофы или участвовавших в ликвидации ее последствий.

Говырин добавил, что вторую пенсию могут оформить военные пенсионеры и приравненные к ним силовые пенсионеры в случае, когда после службы у них имеются гражданский страховой стаж, пенсионные коэффициенты и возраст для страховой пенсии.

Ранее сообщалось, что специалисты прорабатывают параметры новой пенсионной программы с поддержкой государства. Она будет финансироваться преимущественно или полностью за счет работодателя. Сотрудник автоматически станет участником системы при трудоустройстве, однако сохранит возможность выйти из нее.

