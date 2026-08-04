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04 августа, 15:22

Происшествия

12 пассажиров рейса Пхукет – Нью-Дели пострадали из-за турбулентности

Фото: depositphotos/Chalabala

12 пассажиров самолета индийской национальной авиакомпании Air India рейса из Пхукета в Нью-Дели пострадали из-за турбулентности. Борт также получил повреждения, сообщил телеканал NDTV.

По данным СМИ, в числе пострадавших и два члена экипажа.

В авиакомпании уточнили, что самолет смог благополучно сесть в Нью-Дели. На нем находились 134 пассажира. Они отметили, что, оказавшись в зоне турбулентности, самолет резко потерял высоту, из-за чего несколько людей ударились головой о потолок.

В Air India добавили, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в аэропорту.

Ранее на борту Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, который летел из Греции в Германию, произошло ЧП. Мужчину по плечи засосало в разбитый иллюминатор самолета. Супруга держала его за ноги до тех пор, пока ему не помогли. Инцидент произошел на рейсе Салоники – Мемминген.

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