Сергей Собянин сообщил о планах продлить МЦД до трех областей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские центральные диаметры планируется продлить до Тульской, Владимирской и Ярославской областей. Об этом сообщил Сергей Собянин на XII Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

По словам мэра, в планах расширить маршрут МЦД до регионов, расположенных вокруг Московской области. Это затронет еще 10 миллионов человек.

Градоначальник подчеркнул, что эти планы реальны и осуществляются совместно с правительством России. Цель – обеспечить комфортные поездки как в Москву, так и в регионы с понятными расписанием и временем в пути.

"Тяжелые и сложные проекты, но я думаю, что они пойдут на пользу как минимум 30 миллионам человек, которые живут в нашем Центральном регионе", – сказал Собянин.

В рамках развития МЦД власти Москвы продолжают реализацию проекта по внедрению оплаты по биометрии на всех станциях диаметров. Завершение планируется к концу 2026 года.

Изначально данный способ оплаты был доступен на МЦД-1, а в конце июля его расширили на МЦД-2 и МЦД-4. Кроме того, сервис также работает в метро, МЦК, "Аэроэкспрессе" и на речных маршрутах. Всего в системе зарегистрировались больше 880 тысяч человек.

