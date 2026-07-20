Собянин рассказал о строительстве связки между МСД и улицей Академика Королева

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин посетил строительство дороги-связки между МСД и улицей Академика Королева. В рамках осмотра мэр уделил внимание новому путепроводу через пути МЦД-3.

Градоначальник отметил, что транспортно-пересадочный узел "Петрово-Разумовский" – один из крупнейших в городе. Там сходятся несколько линий метро, МЦД-1 и МЦД-3, а в будущем появится высокоскоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург. Кроме того, формируется большой городской вокзал, а также реализуется около десяти крупных дорожных проектов, две трети из которых уже завершены.

"Один из таких проектов, на котором заканчивается строительство, – это путепровод, соединяющий скоростной диаметр и улицу Академика Королева, который улучшит транспортную доступность в четырех московских районах, обеспечит строительство линии ВСМ", – сказал Собянин.

Согласно плану, все работы должны завершиться в первом квартале 2027 года. Однако гендиректор компании-подрядчика "МИСК" Фарит Хайдаров заверил, что объект будет сдан уже в 2026-м.

"Работы ведутся согласно графику. На объекте сегодня работают 260 человек, 57 единиц техники, работают все круглосуточно", – добавил он.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, работы на объекте начались в сентябре 2023 года. На сегодняшний день готовность составляет 65%.

Новая бессветофорная магистраль длиной 2,8 километра по прямой будет иметь 2–3 полосы движения в каждом направлении. Она начнется от пересечения улицы Валаамской с Дмитровским шоссе и пройдет параллельно путям МЦД-3 до пересечения улицы Академика Королева с улицей Ботанической.

Причем строительство дороги-связки связано с реализацией еще трех проектов: ВСМ Москва – Санкт-Петербург, развития транспортного хаба "Петровско-Разумовская" и реконструкции Дмитровского путепровода.

Таким образом, в рамках проекта построят 7 километров дорог, включая 3 искусственных сооружения общей протяженностью около 1,5 километра. Это путепровод через пути МЦД-3, соединяющий улицу Валаамскую и улицу Академика Королева, эстакада-съезд с Дмитровского шоссе на улицу Валаамскую в сторону МСД, а также эстакада-съезд с улицы Валаамской на улицу Милашенкова.

Новая магистраль улучшит транспортную доступность районов Останкинского, Тимирязевского, Марфино и Бутырского, где проживают более 250 тысяч человек.

Всего в 2026–2028 годах в Москве планируется построить 296 километров дорог, 46 искусственных сооружений и 53 пешеходных перехода. Из них в 2026 году – около 100 километров дорог, 18 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов.

Тем временем в столице продолжается возведение подземного пешеходного перехода на Симоновской набережной в районе причала "Торпедо". Сооружение соединит набережную, причал, жилые кварталы и спорткомплекс Стрельцова.

Новая дорога будет включать от двух до трех полос движения в каждом направлении. Специалисты уже приступили к монтажу внутренних коммуникаций, облицовке лестничных маршей и фасадов лифтовых шахт.

