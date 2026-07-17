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17 июля, 10:22

Город

Новый подземный пешеходный переход появится на Симоновской набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подземный пешеходный переход строят на Симоновской набережной в районе причала "Торпедо". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова.

Сооружение соединит набережную, причал "Торпедо", жилые кварталы и спорткомплекс имени Э. А. Стрельцова. Сейчас на объекте монтируют внутренние коммуникации, облицовывают лестничные марши и фасады лифтовых шахт, отметил Десятков.

Строительство перехода – часть масштабного проекта развития транспортной инфраструктуры Крутицкой и Симоновской набережных, который охватывает центр и юг Москвы. В его рамках планируется проложить около шести километров дорог, а также продлить Симоновскую набережную до Третьего транспортного кольца (ТТК). Новая дорога будет включать от двух до трех полос движения в каждом направлении.

"В настоящее время на объекте идут работы по монтажу внутренних коммуникаций, облицовке лестничных маршей и фасадов лифтовых шахт", – приводятся слова Десяткова.

Реконструкция набережных позволит создать единый маршрут от Таганского района до Печатников. Кроме того, это даст возможность разгрузить Третье транспортное кольцо, Варшавское шоссе и проспект Андропова. Проект также предусматривает обустройство прогулочных зон вдоль Москвы-реки.

Ранее в Москве завершили капремонт причалов "Сити-Центральный" и "Андреевский". Они расположены на Пресненской и Андреевской набережных. Работы понадобились из-за износа конструкций и облицовочных элементов сооружений. Оба причала используются для швартовки пассажирских судов и обслуживания речных маршрутов в навигационный период.

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