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17 июля, 12:10

В мире

В Британии перестали использовать паровозы после пожара из-за поезда из "Гарри Поттера"

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"; режиссер – Крис Коламбус; производство – 1492 Pictures, Heyday Films, MIRACLE Productions GmbH & Co. KG

Британская компания – оператор железных дорог временно прекратила эксплуатацию паровозов после того, как туристический поезд из фильмов о Гарри Поттере спровоцировал лесной пожар. Об этом сообщает издание Daily Mail.

"Network Rail ввела запрет из-за опасений возникновения пожаров во время продолжающейся жары, после того как, по предположениям, искры от поезда, перевозившего персонажей из "Гарри Поттера", стали причиной лесного пожара", – пишет газета.

Инцидент произошел 11 июля. Поезд, который исполнял роль Хогвартс-экспресса, вызвал возгорание. Из-за пожара пришлось полностью перекрыть движение на линии, отменить 72 поезда и перенести отправление 158 составов.

Отмена движения паровозов привела к многочисленным сбоям в расписании. В последний момент паровозы заменили на дизельные локомотивы.

Ранее 13 вагонов грузового поезда сошли с рельсов и перевернулись в американском штате Пенсильвания. При этом на трех сошедших с рельсов вагонах были обнаружены предупреждающие знаки об опасности материалов. Ни в одном из вагонов не было допущено утечки, в связи с чем угрозы общественной безопасности нет. В результате инцидента никто не пострадал.

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