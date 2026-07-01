Поезд c "опасными материалами" сошел с рельсов в Пенсильвании в США

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Bensalem Police

Несколько вагонов грузового поезда с "опасными материалами" сошли с рельсов в Бенсалеме в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"13 вагонов (из 72. – Прим. ред.) в хвостовой части поезда сошли с рельсов и перевернулись. На трех сошедших с рельсов вагонах были обнаружены предупреждающие знаки об опасности материалов", – говорится в сообщении полиции.

Уточняется, что ни в одном из вагонов не было допущено утечки, в связи с чем угрозы общественной безопасности нет. В результате инцидента никто не пострадал. Сначала правоохранители поручили провести эвакуацию проживающих неподалеку жителей, однако затем решение отменили.

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