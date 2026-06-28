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28 июня, 19:25

Происшествия

Поезд, перевозивший более 600 человек, застрял на несколько часов на жаре в ФРГ

Фото: DPA

Поезд, который перевозил около 630 человек, на несколько часов застрял в немецком районе Пригниц на жаре, сообщает DPA со ссылкой на местную пожарную службу.

По информации СМИ, из-за сильного ветра на контактную сеть железной дороги упало дерево. Из-за этого поезд Чешских железных дорог, который ехал из Гамбурга в Прагу, оказался обесточен и прекратил движение. При этом в поезде перестал работать кондиционер, а двери оказались заперты. Для того, чтобы их открыть, спасателям пришлось распиливать деревья.

Температура внутри поезда достигла около 40 градусов. Пожарные эвакуировали детей, беременных женщин, детей и пожилых, а также госпитализировали двух человек с проблемами кровообращения. Остальным пассажирам пришлось остаться внутри, пока через несколько часов к месту не приехал дизельный локомотив. Он довез поезд до Карштедта, где спасатели организовали временный лагерь для оставшихся пассажиров.

В Европе установилась аномальная жара, в некоторых странах температура воздуха поднялась до 40 градусов. В Чехии, например, воздух прогрелся до 40,6 градуса, при этом в стране не было такой жары за всю историю почти 300-летнего наблюдения за погодой.

Умерли более 1,3 тысячи человек. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус указал на то, что Европа является континентом, куда потепление приходит быстрее всего, темпы роста температуры вдвое превышают среднемировые показатели.

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