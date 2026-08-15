Фестиваль водных видов спорта пройдет в Москве с 28 по 30 августа

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

С 28 по 30 августа на Гребном канале в столичном районе Крылатское состоится фестиваль водных видов спорта "Открытая вода". Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Главными событиями станут чемпионат и первенство России по водно-моторному спорту, в том числе соревнования на флайборде и гидроцикле. Спортсмены выступят в дисциплинах "аквабайк-ски дивижн", "аквабайк-ранэбаут", "аквабайк-фристайл", "аквабайк-фристайл-800" и "аквабайк-слалом (ски-дивижн и ранэбаут)". Также запланированы детские заезды.

30 августа, помимо соревнований, гостей ждет развлекательная программа. В спортивной зоне можно будет сыграть в настольный теннис, а в детской – построить город из крупных деталей лего, покататься на беговелах и самокатах.

Для любителей активного отдыха организуют мастер-классы по вязанию морских узлов, аквагриму и плетению венков. Также им предложат попробовать себя в серфинге на балансборде.

Кроме того, посетители увидят водно-экстремальное шоу. Спортсмены продемонстрируют трюки на флайборде и гидроцикле, а выступления будут сопровождаться спецэффектами.

Подробное расписание опубликовано на сайте фестиваля. Вход для зрителей свободный. Мероприятие организовано столичным департаментом спорта в рамках проекта "Лето в Москве".

В свою очередь, в московском парке "Музеон" 29 августа на трех площадках пройдет фестиваль "Смысл-фест". Мероприятие будет организовано департаментом спорта столицы в рамках проекта "Лето в Москве".

Фестиваль функциональных тренировок, музыки и знакомств объединит атлетов, диджеев, блогеров и тысячи гостей. Каждый час на главной сцене будут проходить групповые тренировки для людей любого уровня физической подготовки. При этом кроссфит проведет фитнес-тренер и блогер Любятинка, а функциональный тренинг – блогер София Солдатова.

