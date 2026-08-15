Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 14:34

Происшествия

В Приморье подростки напали на женщину-инвалида

Фото: MAX/Amur Mash

В Приморье подростки напали на женщину-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Ворошилова. В социальных сетях распространилось видео, на котором девочка бросает камень в женщину во дворе дома. Очевидцы рассказали, что пострадавшая – инвалид с детства.

Правоохранители проводят проверку, которую взяла на контроль прокуратура. Сотрудники полиции изучат своевременность и полноту мер, принятых органами системы профилактики. Также они установят личности участников инцидента.

В краевом управлении МВД России уточнили, что потерпевшая 1963 года рождения обратилась за медицинской помощью после произошедшего. У нее выявили открытую рану "других областей головы". Женщине выдали направление для прохождения судмедэкспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного ее здоровью.

Ранее в Твери нетрезвый 29-летний местный житель напал на прохожего и мотоциклистов. По данным следствия, конфликт спровоцировал сам задержанный. Гуляя с девушкой, он предложил двум случайным встречным выяснить отношения на кулаках. Вызов принял 50-летний мужчина, который ударил зачинщика в челюсть.

После инициатор драки вместе со спутницей ушел. Однако на деле злоумышленник нашел на земле деревянную доску и вернулся, чтобы нанести обидчику удар с размаху. От удара 50-летний пострадавший потерял сознание, его экстренно госпитализировали. Нападавшего задержали. Возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Читайте также


происшествиярегионы

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика