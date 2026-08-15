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В Приморье подростки напали на женщину-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Ворошилова. В социальных сетях распространилось видео, на котором девочка бросает камень в женщину во дворе дома. Очевидцы рассказали, что пострадавшая – инвалид с детства.

Правоохранители проводят проверку, которую взяла на контроль прокуратура. Сотрудники полиции изучат своевременность и полноту мер, принятых органами системы профилактики. Также они установят личности участников инцидента.

В краевом управлении МВД России уточнили, что потерпевшая 1963 года рождения обратилась за медицинской помощью после произошедшего. У нее выявили открытую рану "других областей головы". Женщине выдали направление для прохождения судмедэкспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного ее здоровью.

Ранее в Твери нетрезвый 29-летний местный житель напал на прохожего и мотоциклистов. По данным следствия, конфликт спровоцировал сам задержанный. Гуляя с девушкой, он предложил двум случайным встречным выяснить отношения на кулаках. Вызов принял 50-летний мужчина, который ударил зачинщика в челюсть.

После инициатор драки вместе со спутницей ушел. Однако на деле злоумышленник нашел на земле деревянную доску и вернулся, чтобы нанести обидчику удар с размаху. От удара 50-летний пострадавший потерял сознание, его экстренно госпитализировали. Нападавшего задержали. Возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

