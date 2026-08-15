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15 августа, 14:02

Происшествия

Кинозал в Хабаровске, где подростки повредили экран шариками бабл-ти, продолжает работать

Фото: телеграм-канал Mash

Кинозал в торгово-развлекательном комплексе Brosko Mall в Хабаровске, где подростки плевались шариками бабл-ти в экран IMAX, продолжает работать, несмотря на повреждения. Об этом РИА Новости рассказала исполнительный директор ТРК Ксения Руденко.

Инцидент произошел во время одного из киносеансов. Неизвестные плевали шариками из бабл-ти в дорогой экран IMAX. Как пояснила Руденко, установка такого экрана требует серьезных затрат. Ранее для его монтажа пришлось разбирать фасад здания ТРК. Полиция начала проверку.

Пользователи соцсетей публикуют кадры поврежденного экрана, отмечая, что пятна особенно заметны на светлом фоне и отвлекают от просмотра фильмов.

По словам Руденко, новый экран уже заказан и находится в пути. Однако точная стоимость, которая потребуется для замены экрана пока неизвестна.

"Сумма ущерба очень большая", – отметила исполнительный директор ТРК, добавив, что компенсировать ущерб пока не удалось, так как подростков не нашли.

Руденко также сообщила, что подростки и раньше устраивали дебоши в торговом центре. В частности, они заливали краской туалеты, забирались на столешницы, снимая ролики для соцсетей, и оскорбляли уборщиков. Руководство ТРК каждый раз вызывало Росгвардию и выставляло счета за ущерб родителям нарушителей.

Ранее жители ЖК "Аэробус" на севере Москвы столкнулись с вандализмом. Уточнялось, что злоумышленники сбрасывали с высоты шарики с водой, из-за чего пострадали минимум 8 припаркованных авто.

Адвокат Гюзель Пушкарева отметила, что хулиганам, которые бросают наполненные водой шарики в припаркованные автомобили в Москве, может грозить уголовная ответственность.

Жители ЖК на севере Москвы пожаловались на вандалов, разбивающих машины шарами с водой

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